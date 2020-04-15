Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву 18 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАП.

"Делегация Фонда Андрея Первозванного доставит лампады с Благодатным огнем в Москву к патриаршему богослужению в храме Христа Спасителя", – сказали в пресс-службе.

В Фонде обратили внимание, что передача Благодатного огня в другие храмы будет осуществлена только после снятия ограничительных мер из-за коронавируса.

В 2020 году пройдет 18-я по счету ежегодная акция по принесению огня в Россию накануне Пасхи. Мероприятие пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников.

Благодатный огонь сходит каждый год в храме Гроба Господня накануне православной Пасхи. Огонь называют символом нерукотворного света Воскресения Христова, упомянутом апостолом Петром.

Верующие полагают, что пламя появляется в кувуклии по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников.