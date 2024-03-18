Юрист рассказал, что грозит за присвоение найденных на улице денег

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В случае обнаружения на улице денег, драгоценностей или дорогостоящей техники их нужно передать в полицию. За присвоение находки грозит административная, а иногда и уголовная ответственность, рассказал Москве 24 юрист Владимир Постанюк.

Ранее в столице задержали 41-летнего москвича: по данным пресс-службы московского главка МВД России, он заметил, как другой мужчина обронил конверт с деньгами на улице Сивцев Вражек. Злоумышленник забрал находку, после чего скрылся: в конверте оказалось 780 тысяч рублей в валюте. Уточняется, что возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", а деньги изъяты и будут возвращены владельцу.

По словам юриста, российское законодательство определяет бесхозные вещи (не важно, деньги это или другое имущество) как находку.



Владимир Постанюк юрист Если вы видели, как что-то выпало у конкретного человека, необходимо вернуть предметы владельцу. Если обнаружили вещь в транспорте или помещении, например отеле или спортзале, то нужно передать ее ответственному сотруднику – машинисту поезда, водителю автобуса, администратору. Тогда все обязательства по обращению с находкой переходят к этому лицу.

Другой вариант – сообщить о найденной вещи в полицию или орган местного самоуправления, например районную управу. Для максимальной надежности можно вызвать полицию на место. Затем нужно написать заявление и подробно описать все обстоятельства – как, когда, где и что именно было обнаружено. Сотрудники составят протокол и выдадут талон-уведомление, объяснил эксперт.

"Полицейские либо сами будут хранить находку, либо передадут человеку, который ее нашел, на ответственное хранение. Если по истечении шести месяцев законный хозяин не найдется, вещь официально становится вашим имуществом", – отметил юрист.

В свою очередь, если человек сам решил никого не искать и оставить вещь себе, то за присвоение чужого придется отвечать по закону. Конкретная мера зависит от обстоятельств и цены находки.



Владимир Постанюк юрист Если стоимость меньше 2,5 тысячи рублей, за это предусмотрена административная ответственность по статье "Мелкое хищение": арест – до 15 суток или штраф до пятикратной стоимости предмета. Если цена больше, то наступает уже уголовная ответственность по статье "Кража". Здесь максимальное наказание – до двух лет лишения свободы. А если стоимость превышает пять тысяч рублей, то срок может увеличиться до пяти лет.

Постанюк добавил, что если человек сообщил о находке в законном порядке, но не дождался истечения шестимесячного срока поисков владельца и начал ею распоряжаться (например, продал телефон), то это уже может рассматриваться как статья "Растрата". Наказание за такие действия аналогичны ответственности за кражу, заключил эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева напомнила об ответственности за кражу домашнего животного. Если стоимость питомца оценивается менее чем в 1 000 рублей, то это будет считаться мелким хищением. В этом случае грозит штраф в размере пятикратной стоимости имущества либо административный арест до 15 суток. Если стоимость животного выше, то наступает уголовная ответственность.