Юрист дал совет, как поступить с найденной банковской картой

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Обнаружив потерянную кем-то банковскую карту, самостоятельно искать владельца нет необходимости, сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью радио Sputnik.

Он предупредил, что необдуманные действия с чужой банковской картой могут привести к неприятным последствиям. Эксперт посоветовал не пытаться что-либо оплатить или перевести на карту деньги, чтобы привлечь внимание владельца к пропаже.

Как только с карты будут списаны деньги, это будет считаться кражей. Более того, если злоумышленники уже сняли деньги с этой карты до вас, доказать, что это сделали не вы, будет крайне сложно. Наказанием за использование чужой карты может стать лишение свободы – это зависит от суммы украденного, а также от количества участников кражи.

Так, если подростки нашли чужую карту и на нее купили пиво, чипсы и еще что-то и их самих было больше одного, это уже считается преступлением группой лиц по предварительному сговору.

Юрист рекомендует как можно быстрее избавиться от чужой банковской карты. Нельзя носить ее с собой или давать объявление о находке.

Если карту оставили в общественном месте, надо передать ее администратору магазина или ресторана, где она была найдена. Обязательно нужно попросить у этого человека письменное свидетельство, что вы передали карту. Если карту нашли на улице, можно позвонить в банк, который ее выпустил, либо отнести ее в ближайшее отделение кредитной организации.

Ранее Тверской суд Москвы назначил условный срок женщине, которая нашла у магазина потерянную банковскую карту и расплатилась ей за продукты.

Согласно материалам дела, на карте был установлен лимит суммы, списание которой не требовало введения пин-кода. Женщина купила на средства этой карты торт, колбасу, банку красной икры, кофе, несколько пачек сигарет и другие продукты, а также оплатила заправку машины.

Владелец карты обнаружил пропажу, заблокировал ее и обратился в полицию. Подозреваемую в совершении преступления нашли. Она извинилась перед потерпевшим, признала вину и перевела ему потраченные деньги. Подсудимая получила год условно.



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