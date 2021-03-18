Попова назвала причину мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, чем вызваны мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
"Этот вирус пришел и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть этот баланс, который должен состояться, сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует", – рассказала Попова.
Она уточнила, что мутации, которые уже выявлены специалистами, не имеют большого значения для свойств вируса, однако пока нет однозначного ответа о том, как и насколько они могут повлиять на развитие эпидемии.
По словам главы Роспотребнадзора, в ведомстве настороженно относятся к "британскому", "южноафриканскому" и "бразильскому" штаммам коронавируса и стараются контролировать их присутствие на территории РФ.
"Потенциально мы считаем, что они могут иметь особое влияние на эпидпроцесс. Распространяться быстрее или, может быть, иметь какие-то другие особенности", – отметила Попова.
Ранее глава ведомства заявила, что в России рано отменять масочный режим и другие серьезные ограничения из-за коронавируса. Она призвала не отказываться от обработки рук антисептиками, ношения масок и содержания рук в чистоте.
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