Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом

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Офисы достаточно безопасны с точки зрения возможного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".

"Здесь тоже были предприняты меры. И сегодня офисы – достаточно безопасное место", – сказала Попова.

Она добавила, что, если раньше большинство россиян заражались на массовых мероприятиях, сейчас это происходит внутри семьи.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая ситуация позволяет снимать ограничения по COVID-19. Он отметил, что отказ от ограничительных мер будет постепенным.