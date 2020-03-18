Столичные ЗАГСы попросили молодоженов не звать большое количество гостей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичным молодоженам лучше воздержаться от большого количества гостей на регистрации брака из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщила и. о. начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

"В условиях предотвращения инфекций важна социальная ответственность каждого человека, поэтому ЗАГСы Москвы просят граждан, планирующих регистрацию брака, воздержаться от большого количества гостей при проведении церемонии", – сказала Уханева Агентству "Москва".

Она отметила, что столичные пары не отменяют регистрацию брака, поэтому ЗАГСы работают по обычному расписанию.

Также Уханева напомнила, что горожанам, которые недавно вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, нужно соблюдать режим самоизоляции и перенести регистрацию брака на другую дату.

По ее словам, для уточнения подробностей переноса даты регистрации брака нужно обратиться на горячую линию +7 (495) 777-77-77 и попросить соединить с отделом ЗАГС, в который подавалось заявление.

Ранее стало известно, что в преддверии Международного женского дня московские ЗАГСы провели более 650 торжественных церемоний заключения брака. Эта цифра значительно превысила показатели прошлых лет.

В этом году отделения ЗАГС встречали влюбленных тематическим убранством. Кроме того, брачующимся были сделаны сладкие комплименты, женщинам дарили цветочные композиции. В некоторых отделениях для посетителей читали стихи.

