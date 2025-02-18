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18 февраля, 20:46

Общество

Снегопад сохранится в Москве до утра 19 февраля

Видео: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Снег будет идти в Москве до утра среды, 19 февраля, предупреждает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями будут проводиться необходимые регламентные работы", – говорится в публикации ведомства.

Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах во время снегопада.

Между тем оттепель ожидается в Москве в последних числах февраля, спрогнозировала ранее синоптик Татьяна Позднякова. 24 февраля столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределах 2 градусов. Однако среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной.

Гидрометцентр сообщил о ночном снегопаде в Москве

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