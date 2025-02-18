18 февраля, 20:46Общество
Снегопад сохранится в Москве до утра 19 февраля
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями будут проводиться необходимые регламентные работы", – говорится в публикации ведомства.
Водителей просят быть внимательными и осторожными на дорогах во время снегопада.
Между тем оттепель ожидается в Москве в последних числах февраля, спрогнозировала ранее синоптик Татьяна Позднякова. 24 февраля столбики термометра днем поднимутся до нуля и будут держаться в пределах 2 градусов. Однако среднесуточная температура воздуха продолжит оставаться отрицательной.
Гидрометцентр сообщил о ночном снегопаде в Москве