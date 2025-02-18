Диетолог Разаренова сообщила, что хлеб повышает уровень сахара в крови

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Хлеб поднимает уровень сахара в крови и может провоцировать кишечные болезни. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на диетолога Александру Разаренову.

Как объяснила гастроэнтеролог, хлеб относится к категории углеводов, которые повышают уровень сахара, однако все зависит от сорта муки. Так, хлеб из муки высшего сорта насыщает организм простыми углеводами, а из цельнозерновой – клетчаткой. Последний также стабилизирует уровень сахара, уточнила специалист.

Кроме того, хлеб влияет на пищеварение и может вызывать газообразование, дискомфорт и неприятные болезненные ощущения. Людям с синдромом избыточного бактериального роста или синдромом раздраженного кишечника это доставит серьезные неприятности. Свежий хлеб не рекомендуется есть тем, у кого гастроэзофагеальная болезнь, поскольку он повышает вероятность развития рефлюкса, предупредила диетолог.

Ранее Разаренова назвала самым полезным и ценным для рациона цельнозерновой хлеб. По ее словам, он содержит больше клетчатки, витаминов и минералов по сравнению с белым. Также его особенность в том, что он приготавливается из муки, сохраняющей оболочку зерна из зародыша.

Диетолог Оксана Михалева рассказывала, что хлеб можно есть каждый день в случае отсутствия противопоказаний, однако от ежедневного употребления белого хлеба лучше отказаться. В здоровом питании рекомендуют использовать хлеб ржаной, отрубной, пшеничный второй сорт и цельнозерновой, а также мультизлаковый, сообщила эксперт.