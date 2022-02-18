В Иванове проверят историю с приготовлением пирога с макаронами в лицее

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Ивановская прокуратура организовала проверку после публикации фото пирога с макаронами, сделанного якобы в городском лицее № 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что фото такого пирога с начинкой из макарон выложили в телеграм-каналы и соцсети.
"Утверждалось, что такой деликатес якобы появился в столовой лицея № 21 города Иваново. Прокуратура Ленинского района города Иваново сегодня начала проверку по информации, которая вчера появилась в Сети", – говорится в сообщении прокуратуры.
В свою очередь, директор ивановского лицея № 21 Нина Писарева уточнила, что питание детям предоставляется в соответствии с меню, которое каждый день согласовывается руководителем учебного заведения.
"В нашем меню такого вида выпечки нет. И то, что в социальных сетях... во множественном числе говорят о том, что даются пироги детям, – это ложь или провокация", – заявила она.
Однако проведение прокурорской проверки директор лицея подтвердила. Писарева подчеркнула, что в ходе проверки всей документации и разговора с сотрудниками выяснено, что запрещенных продуктов питания в лицее нет.
Директор уточнила, что один учащийся долгое время просил завпроизводством испечь именно пирог с макаронами, который ему очень хотелось попробовать.
"Она просто по доброте душевной один раз ему испекла один пирог", – объяснила Писарева.
Женщина заявила, что организовывать определенные профилактические беседы с учеником лицея учебное заведение не будет. При этом, как подчеркнула директор, фото, появившееся в Сети, не имеет отношения к их лицею.
Ранее проверку организовали в школе № 12 Новочебоксарска, где учащимся в столовой дали порции салата из нескольких кусочков овощей. В министерстве образования Чувашии уточнили, что подобный инцидент еще раз подчеркивает необходимость строгого контроля за качеством питания в школах.
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