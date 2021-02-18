Росфинмониторинг рассказал о схеме обналичивания через фиктивные зарплаты

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Росфинмониторинг продолжает выявлять схемы обналичивания средств через фиктивные выплаты заработной платы несуществующим сотрудникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Галины Бобрышевой.
Бобрышева указала, что злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки и ищут пути обхода мер, которые препятствуют их преступной деятельности.
"Одним из примеров обхода комплаенс-процедуры являются так называемые зарплатные проекты, реализуемые через кредитные организации, в которых юридические лица не имеют банковских счетов", – рассказала специалист.
В подобных случаях банки не способны на ранней стадии оценить реальную операционную активность таких клиентов, чем и пользуются злоумышленники.
Ранее россиян предупредили об ипотечных мошенниках, которые, зная дату ипотечного платежа и его размер, пытаются вынудить клиента банка перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета.
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