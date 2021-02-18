Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу

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Шестидневная рабочая неделя завершится в субботу, 20 февраля, сокращенным рабочим днем, напомнил замруководителя Роструда Иван Шкловец.
15 февраля в России стартовала единственная в этом году шестидневная рабочая неделя. Перестановки трудовых будней связаны с празднованием Дня защитника Отечества.
"По производственному календарю выходной с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно", – приводит его слова РИА Новости.
Шкловец отметил, что субботний рабочий день сократится на один час, так как он считается предпраздничным.
Психолог посоветовала россиянам помнить, что после шестидневной рабочей недели их ожидает больше отдыха. Данный прием называется визуализацией выходных. По словам специалиста, мысль о продолжительном отдыхе способна помочь человеку справиться с увеличенным рабочим циклом.
Началась самая длинная рабочая неделя в году
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