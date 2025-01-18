Мокрый снег и небольшой дождь ожидаются в Москве 18 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Небольшой дождь, мокрый снег и облачность ожидаются в Москве в субботу, 18 января, рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В регионе прогнозируется облачная, вечером с неустойчивыми прояснениями погода. Пройдут небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, а затем и в снег. Но сильными осадки не ожидаются", – поделился синоптик.

По его словам, воздух в столице прогреется до плюс 4 градусов, по области до плюс 5 градусов. Атмосферное давление при этом упадет до 739 миллиметров ртутного столба.

Между тем в столичном регионе на выходные, 18–19 января, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Предупреждение действует с 09:00 18 января до 09:00 19 января. По данным синоптиков, местами порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.