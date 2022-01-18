Эксперт подсчитала, в какие месяцы выгоднее всего идти в отпуск

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При планировании отпусков следует помнить, что заработная плата рассчитывается не по календарным, а рабочим дням. Поэтому, чем меньше в месяце рабочих дней, тем больше работник потеряет за отпускные, рассказала в интервью агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН, кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина.
Она пришла к заключению, что наименее выгодным месяцем для ухода в отпуск является январь – самый короткий месяц из 16 рабочих дней. Наиболее выгодным является август, в котором насчитывается 23 рабочих дня.
"Допустим, ежемесячный оклад работника 60 тысяч рублей, а отпуск планируется на 7 календарных дней, тогда отпускные составят 14 334,46 рубля (формула для расчета: (60 000*12/12/29,3)*7). Но если работник выберет для отдыха 10–16 января, его фактически отработанное время составляет 11 дней, а зарплата за январь – 41 250 рублей. То есть вместе с отпускными он получит 55 584,46 рублей", – пояснила Сорокина.
Она отметила, что если работник возьмет отпуск в период с 8 по 14 августа, то фактически отработанными будут считаться 18 дней. Таким образом, его заработная плата составит 46 956,6 рублей, а всего работник получит 61 291,06 рублей вместе с отпускными.
Ранее сообщалось, что жители России определили размер желаемого ежемесячного дохода. Согласно информации аналитиков, россияне в среднем хотят получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве мужчины хотят зарабатывать 201 тысячу рублей в месяц, а женщины – 157 тысяч.
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