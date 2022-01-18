Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в столице во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице во вторник, 18 января, прогнозируется облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до -4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в Москве прогнозируется -4...-2 градуса, а в ночь на среду может похолодать до -12 градусов. Ветер подует северный, его скорость составит 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 739 миллиметров ртутного столба.
В Московской области 18 января температура воздуха составит -7...-2 градуса. В ночь на среду может похолодать до -15 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что из-за непогоды видимость снизится до одного километра и меньше, на дорогах возникнут заносы, а снежный покров в столице увеличится на пять сантиметров.
Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение в столице будет действовать до 12:00 19 января, а в Подмосковье – до 13:00 19 января.
В столичный регион пришел мощный и продолжительный снегопад
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