Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в столице во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во вторник, 18 января, прогнозируется облачная погода, снег, местами метель, гололедица и до -4 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве прогнозируется -4...-2 градуса, а в ночь на среду может похолодать до -12 градусов. Ветер подует северный, его скорость составит 5–10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду. Из-за сильного ветра в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 739 миллиметров ртутного столба.

В Московской области 18 января температура воздуха составит -7...-2 градуса. В ночь на среду может похолодать до -15 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что из-за непогоды видимость снизится до одного километра и меньше, на дорогах возникнут заносы, а снежный покров в столице увеличится на пять сантиметров.

Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение в столице будет действовать до 12:00 19 января, а в Подмосковье – до 13:00 19 января.

