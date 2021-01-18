Еще 4 009 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 4 009 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Всего за сутки в столице подтверждено 3 679 новых случаев COVID-19, при этом госпитализированы 1 042 человека.

Скончались в Москве 73 пациента с подтвержденным диагнозом "пневмония", также у них был положительный тест на коронавирус.

Всего в России за последние сутки выявили 22 857 новых случаев коронавируса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович рассказала, что в 2021 году пандемия коронавируса не закончится, вирус никуда не уйдет. При этом, по словам эксперта, новости о вакцинах дали надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в мире.