Главврач московской станции скорой помощи стал человеком года в здравоохранении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный врач столичной станции скорой помощи Николай Плавунов был назван человеком года в здравоохранении. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Филиппович Плавунов одержал победу в номинации "Человек года в здравоохранении", – объявила пресс-служба Депздрава Москвы.
Награду специалисту, который руководит станцией скорой помощи уже более 10 лет, вручили в ходе ассамблеи "Здоровая Москва". Под руководством Плавунова столичная скорая стала самой большой и оперативной службой как России, так и Европы.
"Я искренне рад получить эту награду. Ведь это награда всего нашего коллектива, всей команды московской скорой помощи. Бесспорно, то, что профессиональное сообщество отметило нас такой высокой наградой, вызывает уважение и придает дополнительный импульс двигаться только вперед", – заявил обладатель награды.
При Николае Плавунове на станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова оборудовали Единый городской диспетчерский центр. Сюда поступают все телефонные звонки по номерам 103 и 112. Кроме того, как напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, с октября 2017 года все бригады скорой неотложной помощи, работавшие в городских поликлиниках, были включены в единую систему.
Ассамблея "Здоровая Москва" стартовала в столице 16 января, в павильоне №75 на ВДНХ. Мероприятия форума продлятся до конца недели. Посетить семинары, лекции и панельные дискуссии можно свободно, по предварительной регистрации.
Ранее в субботу, 18 января, на форуме наградили лучших молодых специалистов в области здравоохранения. Награды победителям профессионального конкурса лично вручил глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: