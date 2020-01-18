Главврач московской станции скорой помощи стал человеком года в здравоохранении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный врач столичной станции скорой помощи Николай Плавунов был назван человеком года в здравоохранении. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Филиппович Плавунов одержал победу в номинации "Человек года в здравоохранении", – объявила пресс-служба Депздрава Москвы.

Награду специалисту, который руководит станцией скорой помощи уже более 10 лет, вручили в ходе ассамблеи "Здоровая Москва". Под руководством Плавунова столичная скорая стала самой большой и оперативной службой как России, так и Европы.

"Я искренне рад получить эту награду. Ведь это награда всего нашего коллектива, всей команды московской скорой помощи. Бесспорно, то, что профессиональное сообщество отметило нас такой высокой наградой, вызывает уважение и придает дополнительный импульс двигаться только вперед", – заявил обладатель награды.

При Николае Плавунове на станции скорой и неотложной помощи имени Пучкова оборудовали Единый городской диспетчерский центр. Сюда поступают все телефонные звонки по номерам 103 и 112. Кроме того, как напомнили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы, с октября 2017 года все бригады скорой неотложной помощи, работавшие в городских поликлиниках, были включены в единую систему.

Ассамблея "Здоровая Москва" стартовала в столице 16 января, в павильоне №75 на ВДНХ. Мероприятия форума продлятся до конца недели. Посетить семинары, лекции и панельные дискуссии можно свободно, по предварительной регистрации.

Ранее в субботу, 18 января, на форуме наградили лучших молодых специалистов в области здравоохранения. Награды победителям профессионального конкурса лично вручил глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун.

