Космонавты расскажут об экспонатах Музея космонавтики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Космонавты поделились личными историями об экспонатах Музея космонавтики в Москве.

Как сообщили в пресс-службе учреждении, услышать их посетители смогут с помощью QR-кодов. Это совместный проект музея и социальной сети "ВКонтакте".

Нужно отсканировать QR-код под экспонатом камерой ВКонтакте, после чего откроется статья с видеороликом, в котором космонавт рассказывает об артефакте.

В частности, можно услышать истории про космодром "Байконур", "летающую лабораторию" Ил-76, арбуз на станции "Мир" и про бутылку шампанского на АМС "Луна–3".

Своеобразные экскурсии проведут Александр Александров, Александр Лавейкин, Олег Артемьев, Антон Шкаплеров, Юрий Усачев, Александр Мисуркин и Сергей Прокопьев.

Ранее стало известно, что около 1,2 миллиона человек бесплатно посетили столичные музеи за время новогодних каникул. Этот показатель оказался рекордным.