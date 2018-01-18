В Москве за день выпало более 10% месячной нормы осадков

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Более 10% месячной нормы осадков выпало в Москве в течение четверга, 18 января, сообщает Гидрометцентр России.
По данным метеостанции на ВДНХ, с 06:00 и до 18:00 в городе выпало 5 миллиметров осадков при месячной норме в 42 миллиметра.
Из-за снегопада все службы города переведены на усиленный режим. На улицы выведено почти 10 тысяч единиц снегоуборочной техники.
По прогнозам синоптиков, сугробы в столице к концу недели вырастут на 12–14 сантиметров. Таким образом, высота покрова приблизится к норме.