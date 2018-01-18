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Сугробы в столице к концу недели вырастут на 12–14 сантиметров. Это значит, что высота покрова приблизится к норме.
Как сообщает портал "Метеоновости", 19 января в городе будет ветрено и снежно, а ночью ожидается метель. В ночь на Крещение столбики термометров покажут -7...-9 градусов. Максимальная температура придется на поздний вечер – это -3...-5 градусов. Однако из-за сильного ветра морозы будут ощущаться иначе: может показаться, что столбики термометров опустились ниже 10 градусов.
В выходные ветер стихнет, а вероятность осадков сохранится. Ночи, как и прежде, будут морозными: в Москве -5...-8 градусов, днем будет преобладать температура -2...-5 градусов. Средние показатели выше нормы почти на четыре градуса.
Снегопады в столице уже начались. Коммунальные службы города переведены в усиленный режим, они продолжают ликвидировать последствия непогоды. На улицах работают около 10 тысяч единиц снегоуборочной техники.
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