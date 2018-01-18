На Крещение 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи

В ночь на 19 января 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи. Об этом в своем микроблоге Twitter написал Сергей Собянин.
"В крещенскую ночь 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00, чтобы вы могли добраться домой от храмов и купален", – говорится в сообщении
Перевозить пассажиров будут около 100 единиц городского транспорта, которые будут ходить с интервалом в полчаса.
До 03:00 будут работать:
Всего в столице организуют 59 площадок для купания. Из-за мягкой зимы в этом году будет меньше крещенских купелей, чем обычно. Определяя места для прорубей, специалисты учитывали толщину льда.
Купаться можно будет с вечера четверга. Все места оборудовали безопасными подходами и спусками к воде. Для горожан установили обогреваемые раздевалки и туалеты. Также участников купаний будут угощать горячим питьем.
Как подготовиться к купаниям, читайте в тексте "Без резких движений. Что нужно знать москвичам о крещенских купаниях".
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