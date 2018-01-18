На Крещение 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи

В ночь на 19 января 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3 часов ночи. Об этом в своем микроблоге Twitter написал Сергей Собянин.

"В крещенскую ночь 35 маршрутов наземного транспорта будут работать до 3:00, чтобы вы могли добраться домой от храмов и купален", – говорится в сообщении

Перевозить пассажиров будут около 100 единиц городского транспорта, которые будут ходить с интервалом в полчаса.

До 03:00 будут работать:

троллейбусы № 21, 52, 57, 64, 73;

трамваи № 6, 26, 28;

автобусы № 17, 29, 32, 48, 79, 109, 127, 151, 173, 202, 210, 227, 257, 304, 433, 577, 608, 616, 623, 642, 652, 653, 738, 804, 885 и 892, а также № 10 (ЗелАО)

Время работы ночных автобусов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Б, № 15 и трамвая № 3 не изменится. Более подробную информацию о маршрутах можно узнать на портале Мосгортранса

Всего в столице организуют 59 площадок для купания. Из-за мягкой зимы в этом году будет меньше крещенских купелей, чем обычно. Определяя места для прорубей, специалисты учитывали толщину льда.

Купаться можно будет с вечера четверга. Все места оборудовали безопасными подходами и спусками к воде. Для горожан установили обогреваемые раздевалки и туалеты. Также участников купаний будут угощать горячим питьем.

Как подготовиться к купаниям, читайте в тексте "Без резких движений. Что нужно знать москвичам о крещенских купаниях".