Спасатели попросили москвичей не выходить на Крещение на лед большими группами

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Спасатели предупредили горожан о том, что массовый выход на лед во время Крещенских купаний в Москве опасен. Об этом заявил начальник ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Василий Марьян, сообщает Агентство "Москва".

Он отметил, что лед к этому времени не успеет хорошо замерзнуть. С учетом плавного и незначительного понижения температуры скорость нарастания льда на водоемах столицы составляет 1–2 сантиметра за сутки. Сейчас на внутренних водоемах толщина льда – всего 10–15 сантиметров, а на Москве–реке – от 3 до 9 сантиметров. Такими темпами к Крещению лед вряд ли достигнет безопасной толщины в 25 сантиметров.

Участники Крещенских купаний смогут пройти в воду по специальным настилам или окунуться в проруби с подвесным деревянным дном.

В столице будет работать 59 мест для Крещенских купаний. Все места оборудовали безопасными подходами и спусками к воде. Для горожан установили обогреваемые раздевалки и туалеты.

Также участников купаний будут угощать горячим питьем. Рядом с купелями можно будет припарковать автомобиль.