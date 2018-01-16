Спасатели попросили москвичей не выходить на Крещение на лед большими группами

16 января, 15:28
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Спасатели предупредили горожан о том, что массовый выход на лед во время Крещенских купаний в Москве опасен. Об этом заявил начальник ГКУ "Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Василий Марьян, сообщает Агентство "Москва".
Он отметил, что лед к этому времени не успеет хорошо замерзнуть. С учетом плавного и незначительного понижения температуры скорость нарастания льда на водоемах столицы составляет 1–2 сантиметра за сутки. Сейчас на внутренних водоемах толщина льда – всего 10–15 сантиметров, а на Москве–реке – от 3 до 9 сантиметров. Такими темпами к Крещению лед вряд ли достигнет безопасной толщины в 25 сантиметров.
Участники Крещенских купаний смогут пройти в воду по специальным настилам или окунуться в проруби с подвесным деревянным дном.
В столице будет работать 59 мест для Крещенских купаний. Все места оборудовали безопасными подходами и спусками к воде. Для горожан установили обогреваемые раздевалки и туалеты.
Также участников купаний будут угощать горячим питьем. Рядом с купелями можно будет припарковать автомобиль.
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