Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России пока сохраняется высокий спрос на жилье. Об этом заявил журналистам глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как скажется на стройке повышение первого взноса по льготной ипотеке, Файзуллин заявил, что пока ажиотажный спрос на жилье не снижается. По словам главы Минстрой РФ, программы льготной ипотеки продолжают работать до 1 июля.

"Будем смотреть, как рынок отреагирует на это охлаждение ситуации", – сказал министр.

Ранее российский кабмин повысил с 20 до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых, а также уравнял максимальный размер подобной ипотеки для всех регионов, установив везде лимит в 6 миллионов рублей.

До этого Владимир Путин призвал правительство продлить действие 20% первого взноса по семейной ипотеке. Президент также выступил с идеей подумать о сохранении субсидии в размере 450 тысяч рублей для погашения кредита.