Набиуллина сообщила о "порочном круге" в связи с расширением льготных кредитов

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Чем больше государственных льготных программ и субсидий предоставляется, тем выше устанавливается ставка. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на форуме "Россия зовет!", передает РБК.

Именно это, как она утверждает, может привести к "порочному кругу", по которому необходимо реагировать повышением ставки на расширение льготных программ, так как регулятор не увидит требуемого эффекта и может вновь ужесточить денежно-кредитную политику.

"Те, кто получает дешевые кредиты, избранные, за эти кредиты платят все остальные. Мне кажется, это путь в тупик и нам, конечно, не к этому надо идти", – отметила председатель Банка России.

Ранее Набиуллина заявляла, что до конца 2023 года возможно еще одно повышение ключевой ставки. Однако, по ее словам, в 2024 году Центробанк будет уменьшать ставку по мере снижения инфляции. При этом Набиуллина объяснила, что снижать ставку нужно на основе низкой инфляции, так как иначе в экономику будет невозможно привлечь "длинные" деньги.

До этого глава ЦБ уточняла, что пик инфляционного давления в РФ пройден в третьем квартале 2023 года, но годовая инфляция пойдет на спад лишь весной следующего года и придет к целевым значениям в 4% к концу 2024-го. Глава регулятора подчеркнула, что уменьшить ключевую ставку можно будет лишь при устойчивом снижении инфляции.



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