В московских школах пройдут новогодние елки с соблюдением эпидемиологических мер

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Родители смогут прийти на праздничные утренники в столичных школах и детсадах только с QR-кодом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

"Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста", – отмечается в сообщении.

В департаменте уточнили, что все потенциальные риски заражения коронавирусом на детских мероприятиях должны быть минимизированы.

Ранее стало известно, что законопроект о QR-кодах в общественных местах, который был принят Госдумой 16 декабря в первом чтении, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.

