В московских школах пройдут новогодние елки с соблюдением эпидемиологических мер

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Родители смогут прийти на праздничные утренники в столичных школах и детсадах только с QR-кодом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.
"Если эпидемиологическая обстановка в школе позволяет провести утренник, все желающие родители смогут лично поприсутствовать на елке, но с обязательным предъявлением QR-кода, подтверждающего вакцинацию от ковида, перенесенное заболевание или отрицательный результат ПЦР-теста", – отмечается в сообщении.
В департаменте уточнили, что все потенциальные риски заражения коронавирусом на детских мероприятиях должны быть минимизированы.
Ранее стало известно, что законопроект о QR-кодах в общественных местах, который был принят Госдумой 16 декабря в первом чтении, повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство РФ для обсуждения ко второму чтению.
Московским школам рекомендовали начать зимние каникулы с 27 декабря
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