Москвичам рассказали, как вести себя в условиях аномального холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С полуночи 20 декабря до полуночи 25 декабря в Москве ожидается аномально-холодная погода, напомнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим горожан призывают соблюдать меры безопасности.

В частности, рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице. Также важно максимально защищать тело от холода: на улицу выходить в удобной, просторной одежде и обуви.

При первых признаках обморожения нужно зайти в помещение и согреть охлажденные участки растиранием. В случае нужды в помощь экстренных служб можно обращаться по телефонам 101 или 112.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.

Также сообщалось, что на следующей неделе в Москве может похолодать до -31 градуса. Прогнозируется, что термометры опустятся ниже -30 градусов в среду, 22 декабря.

