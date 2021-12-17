Москвичам рассказали, как вести себя в условиях аномального холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
С полуночи 20 декабря до полуночи 25 декабря в Москве ожидается аномально-холодная погода, напомнили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим горожан призывают соблюдать меры безопасности.
В частности, рекомендуется по возможности ограничить время пребывания на улице. Также важно максимально защищать тело от холода: на улицу выходить в удобной, просторной одежде и обуви.
При первых признаках обморожения нужно зайти в помещение и согреть охлажденные участки растиранием. В случае нужды в помощь экстренных служб можно обращаться по телефонам 101 или 112.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что "ныряющий" циклон принесет в европейскую часть России 20-градусные морозы. В ночные часы 21 декабря температура опустится до -16...-21 градуса, а днем установится в пределах -12...-17 градусов.
Также сообщалось, что на следующей неделе в Москве может похолодать до -31 градуса. Прогнозируется, что термометры опустятся ниже -30 градусов в среду, 22 декабря.
В Москве ожидают холодный "ныряющий" циклон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: