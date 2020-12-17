За сутки в Москве госпитализированы 1 756 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За сутки в Москве госпитализировали 1 756 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 474 человека, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В столице подтверждено 6 711 новых случаев COVID-19. 12,2% среди заболевших – дети, 42,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% – от 66 до 79 лет.
Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.
В России за последние сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 6 711 случаев, на Санкт-Петербург – 3 763, на Московскую область – 1 471, на Нижегородскую область – 496.
Всего в РФ зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл.
Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах стабильно уже 1,5 месяца, уточнив, что медицинская система справляется с потоком заболевших.
В России за сутки выявили 26,5 тыс новых случаев коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: