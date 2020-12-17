За сутки в Москве госпитализированы 1 756 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в Москве госпитализировали 1 756 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 474 человека, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В столице подтверждено 6 711 новых случаев COVID-19. 12,2% среди заболевших – дети, 42,1% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% – от 46 до 65 лет, еще 11,5% – от 66 до 79 лет.

Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

В России за последние сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 6 711 случаев, на Санкт-Петербург – 3 763, на Московскую область – 1 471, на Нижегородскую область – 496.

Всего в РФ зарегистрировано 2 762 668 случаев (+1,0%) коронавируса. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай, Республике Тыва, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Марий Эл.

Ранее Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве не является взрывным. Он добавил, что число пациентов с COVID-19 в больницах стабильно уже 1,5 месяца, уточнив, что медицинская система справляется с потоком заболевших.

