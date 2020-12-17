Рассекреченные материалы о внешней разведке РФ покажут в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве впервые представят раритетные материалы о Службе внешней разведки России (СВР). Ранее они были доступны узкому кругу специалистов.
Документы покажут на выставке "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее", которая откроется 17 декабря в Музее современной истории России. Экспозицию откроет директор СВР Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.
Она приурочена к 100-летию российской внешней разведки, которое отмечается 20 декабря. Материалы рассказывают о становлении и развитии службы, судьбах ее руководителей и работе легендарных разведчиков.
Многие данные еще недавно были засекречены. Среди экспонатов – личные вещи бывших глав Феликса Дзержинского и Евгения Примакова, а также разведчиков Геворка и Гоар Вартанян, Леонтины и Морриса Коэнов и других.
Министерство обороны России ранее обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
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