Летчиков аварийно севшего Ту-22 представят к наградам

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Летчиков дальнего бомбардировщика Ту-22М3, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем вдали от домов в Астраханской области, представят к государственным наградам. Об этом сообщает ТАСС.

Во вторник, 17 декабря, при выполнении планового полета на самолете отказал двигатель. Экипаж смог увести машину от населенного пункта и выполнить посадку на грунт.

Отмечается, что летчики не пострадали. Сейчас они доставлены на аэродром базирования. Разрушений на земле в результате посадки нет.

"За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало о представлении летчиков к государственным наградам", – отметили в Минобороны.

Сверхзвуковой самолет Ту-22 предназначен для поражения наземных и морских целей с разных высот. Он был принят на вооружение в 1989 году.

Ранее сообщалось, что самолет, выполнявший рейс по маршруту Москва – Анапа, экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота. Позже стало известно, что пилота 1970 года рождения спасти не удалось.

