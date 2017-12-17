МЧС предупредило о сильном ветре, осадках и гололедице в столице

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МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 18 метров в секунду, мокром снеге и гололеде в столице днем в воскресенье, 17 декабря.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в Москве 17 декабря 2017 года днем ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, усиление юго-западного, западного ветра с порывами 13−18 метров в секунду", − сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства Агентству "Москва". По сведениям МЧС, к вечеру также возможно понижение температуры воздуха до отрицательных значений и образование гололедицы на дорогах и тротуарах.

Сотрудники МЧС напомнили столичным водителям и пешеходам, что в такую погоду лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций, а машины ставить в гараж. Автомобилистам, которые все же планируют сесть за руль, рекомендовали снизить скорость движения, соблюдать дистанцию от едущих впереди транспортных средств и воздержаться от внезапных маневров.

Ранее сообщалось о том, что на метеостанции на ВДНХ 17 декабря была зафиксирована рекордная температура за всю почти 140-летнюю историю наблюдений: в 03:00 столбики термометров поднялись до плюс 7,7 градуса.

При этом за прошедшую ночь в столице выпало более 20 процентов месячной нормы осадков.