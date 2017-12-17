Температурный рекорд почти за 140 лет наблюдений зафиксирован в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Метеостанция на ВДНХ зафиксировала температурный рекорд для 17 декабря за всю 138-летнюю историю наблюдений. Как отметили синоптики, в 03:00 температура повысилась плюс 7,7 градуса, побив рекорд 2006 года, когда воздух в городе прогрелся до плюс 6,1 градуса.
Кроме того, около 20 процентов месячной нормы осадков выпало в столице в ночь с 16 на 17 декабря.
Такие показатели были зафиксированы на главной метеостанции Москвы на ВДНХ, сообщили Интерфаксу в Гидрометцентре России. Уточняется, что с вечера субботы, 16 декабря, прирост осадков составил 11 миллиметров. Согласно прогнозам метеорологов, в воскресенье в столице тоже пройдут небольшие дожди.
В Гидрометцентре москвичей также также предупредили о сильном ветре, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. При этом зимние холода в Москву пока не спешат: 17 декабря ожидается 5−7 градусов выше нуля.
Ранее специалисты напомнили, что при погоде, которая установилась в столице 16 и 17 декабря, содержание кислорода в воздухе обычно падает, что неблагоприятно сказывается на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов и легких. Им посоветовали быть особенно внимательными.
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