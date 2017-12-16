Дожди и до семи градусов тепла ожидаются в Москве 16 декабря

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

В Москву придет пасмурная погода 16 декабря. В столице пройдут дожди, а температура воздуха поднимется до +5..+7 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, с порывами до 18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, при такой погоде содержание кислорода в воздухе понижается. Это неблагоприятно для самочувствия людей с заболеваниями сердца и сосудов, бронхов и легких.