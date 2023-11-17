Документы о получении образования или квалификации в России станут цифровыми

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В 2024 году в России пройдет эксперимент по оцифровке документов о получении образования или квалификации. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что в настоящее время Рособрнадзор прорабатывает дорожную карту на 2024–2027 годы, когда электронные документы об образовании будут внедрятся не в экспериментальном, а обязательном режиме.

В следующем же году в три этапа пройдет эксперимент – до 31 мая будет создан механизм формирования цифровых документов об образовании и квалификации в едином реестре. До 31 сентября дипломы и аттестаты будут отображаться в личном кабинете на едином портале госуслуг и до 31 декабря "Единый реестр цифровых документов об образовании" должен быть полностью введен в эксплуатацию.

Участие в эксперименте примут 279 школ, гимназий и лицеев, 260 техникумов, колледжей и училищ, а также 61 университет. Помимо Рособрнадзора в нем примут участие Минцифры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и Минздрав.

"Созданные в рамках эксперимента цифровые документы об образовании пока не имеют юридической силы, не подлежат выдаче, а по окончании эксперимента удаляются из единого реестра в целях выполнения требований сохранности персональных данных", – сообщили в Рособрнадзоре.

Однако в будущем цифровые документы об образовании станут официальными и повсеместными, считают в ведомстве. Там подчеркнули, что внедрять их станет возможным после изменений в законе об образовании, для того чтобы установить требования к формату, хранению и выдаче цифровых документов об образовании.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что столичная медицинская система готова к 2025 году полностью перейти на электронный цифровой документооборот.

Мэр уточнил, что в 2023 году Москва приступила к следующему этапу внутреннего документооборота в поликлиниках и больницах. По сути, отмечал он, перед властями стояла задача отменить любые бумажные документы в медицинской системе.

По его словам, почти все медицинские карты пациентов Москвы были оцифрованы. В городской системе сегодня около 15 миллионов медицинских карт.

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