Столичные адвокаты бесплатно проконсультируют граждан по вопросам защиты детей

Фото: depositphotos/belchonock

Во Всероссийский день правовой помощи детям, 19 ноября, сотрудники департамента труда и социальной защиты населения Москвы, ГУ МВД России, аппарата уполномоченного по правам человека и другие специалисты проведут бесплатные юридические консультации. Более подробную информацию о времени и месте проведения можно узнать на сайте Главного управления Минюста по столице.

Также в этот день адвокатская палата города с 11:00 до 13:00 организует прямую линию с использованием видеосвязи, в рамках которой эксперты ответят на вопросы, связанные с защитой интересов несовершеннолетних. В мероприятии могут принять участие граждане любого возраста. Для участия в консультации необходима предварительная регистрация. Также свои вопросы можно будет задать по телефону 8 495 909-85-94.

Ранее функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств стала доступна на портале mos.ru. Заммэра столицы Наталья Сергунина подчеркнула, что сервис помогает горожанам экономить время, так как теперь для консультаций необязательно приезжать в учреждение.