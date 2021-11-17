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Общество

16:58

В московском отделении "Молодой гвардии" наградили призеров "Школы проектных технологий"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Авторов лучших идей проекта "Школа проектных технологий" наградили в московском отделении "Молодой гвардии".

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в своем обращении к авторам проектов выразил надежду, что их идеи будут реализованы. Он пообещал сделать все возможное со своей стороны, чтобы помочь в этом.

"Это то, что мы с вами можем сделать для того, чтобы жизнь каждого человека, двора, района нашего большого города, нашей огромной страны как-то изменилась к лучшему", – отметил он.

Толстой уточнил, что было подготовлено более 100 проектов, около 20 готовы к реализации. Он также добавил, что в столице работает множество различных программ, в которые могут быть включены идеи участников.

По словам депутата Мосгордумы Александра Козлова, основная часть инициатив коснулась благоустройства городской среды.

"Это те идеи, которые были замечены ребятами. Они проработаны, оформлены в рамках проектов с целями, задачами, мероприятиями. Самое главное, в последующем эти проекты должны быть воплощены в жизнь. Это очень хороший навык, опыт", – сказал парламентарий.

Идеи в сфере экологии отметил депутат Госдумы Тимофей Баженов. Он считает их очень важными не только для Москвы, но и для всей страны.

"Благодарю вас за эти прекрасные инициативы. Со своей стороны буду всесторонне поддерживать все ваши проекты", – сказал Баженов.

В июле "Школа проектных технологий" презентовала первые проекты для Москвы. Все они соответствовали основным направлениям развития города и направлены на улучшение качества жизни жителей столицы.

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