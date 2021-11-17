Более 1 600 деревьев и кустарников высадили на Алтуфьевском шоссе и улице Милашенкова

14:10
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
На Алтуфьевском шоссе и улице Милашенкова на северо-востоке Москвы высадили более тысячи различных деревьев и кустарников в рамках работ по благоустройству. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 1 600 деревьев и кустарников высадили на Алтуфьевском шоссе <..> – от метро "Владыкино" до МКАД – и улице Милашенкова. Для вылетных магистралей выбираем зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса", – говорится в сообщении.
Столичные улицы украсили взрослые семиметровые липы, рябины, остролистные клены, декоративные яблони и различные сорта сирени. Посадку проводили в вечерние и ночные часы, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3–4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему", – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.
Отмечается, что вдоль вылетных магистралей сажают растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения.
"Это наш город": более 8 тыс деревьев высадят на одной из вылетных магистралей Москвы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: