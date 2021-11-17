Более 1 600 деревьев и кустарников высадили на Алтуфьевском шоссе и улице Милашенкова

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На Алтуфьевском шоссе и улице Милашенкова на северо-востоке Москвы высадили более тысячи различных деревьев и кустарников в рамках работ по благоустройству. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Более 1 600 деревьев и кустарников высадили на Алтуфьевском шоссе <..> – от метро "Владыкино" до МКАД – и улице Милашенкова. Для вылетных магистралей выбираем зеленые насаждения с густой кроной, которые быстро адаптируются к условиям мегаполиса", – говорится в сообщении.

Столичные улицы украсили взрослые семиметровые липы, рябины, остролистные клены, декоративные яблони и различные сорта сирени. Посадку проводили в вечерние и ночные часы, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

"Деревья и кустарники для высадки в столице выращивают в специальных питомниках. Каждые 3–4 года их пересаживают, чтобы сформировать устойчивую корневую систему", – добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в районе вылетной магистрали от улицы Большие Каменщики до Липецкой улицы до конца этого года высадят более восьми тысяч деревьев и кустарников.

Отмечается, что вдоль вылетных магистралей сажают растения, устойчивые к морозам и ветру, поскольку на таких дорогах отмечается повышенная интенсивность движения.