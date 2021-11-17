Россияне рассказали, какие новые привычки сохранят после пандемии

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О намерении сохранить после пандемии привычку тщательно мыть руки заявили 45% россиян. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование STADA Health report.

Носить маски после окончания пандемии планируют 20% опрошенных, а социальную дистанцию хочет продолжить соблюдать 31% людей.

О важности здорового образа жизни заявили 58% опрошенных. По этому показателю Россия заняла второе место среди 15 стран, где проводили исследование. Кроме того, 49% граждан отметили, что за последний год заполнили домашние аптечки, а 52% рассказали, что при первых же симптомах ОРВИ начинают лечение.

Ранее сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года. По его словам, данный закон не политический, а включающий защитные меры. Круглый также отметил, что альтернативой документу является полный локдаун.

Он также напомнил, что в регионах уже вводят QR-коды для посещения общественных мест. Однако необходимы меры на федеральном уровне. По словам Круглого, это позволит упорядочить действующие ограничительные меры.

