Сенатор выразил надежду, что закон о QR-кодах примут до конца года

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый выразил надежду, что парламент примет закон об обязательных QR-кодах до конца года. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, данный закон не политический, а включающий защитные меры. Круглый также отметил, что альтернативой документу является полный локдаун.
Он выразил недоумение, что некоторые политики пытаются набрать очки на законе.
"Закон не разделяет людей, содержит защитные меры для непривитых граждан, в нем нет политики", – заметил Круглый.
Он также напомнил, что в регионах уже вводят QR-коды для посещения общественных мест. Однако, отметил сенатор, необходимы меры на федеральном уровне. По его словам, это позволит упорядочить действующие ограничительные меры.
Круглый заключил, что из-за роста заболеваемости и смертности ограничительные меры необходимы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил нижнюю палату парламента принять решение о пропускной системе с QR-кодом для представителей правительства. Володин подчеркнул, что кабмин внес в Госдуму законопроект об обязательных QR-кодах для всех категорий граждан. По его словам, властям необходимо в этом вопросе начинать с себя.
QR-код для привитых и при этом заболевших будет действовать полгода после выздоровления
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