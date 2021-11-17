Сенатор Святенко: портал "Мой семейный центр" помогает в решении проблем семьи и детства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Столичный портал "Мой семейный центр" в течение трех лет помогает в решении проблем детей и родителей, рассказала Агентству "Москва" сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.
"Сайт объединил все официальные сайты организации поддержки семьи и детства департамента труда и соцзащиты населения, став своеобразной онлайн-службой "одного окна" для семей столицы, и это объединение дает хорошие результаты. Статистика показывает: около двух миллионов раз москвичи воспользовались возможностями портала", – отметила Святенко.
Она уточнила, что в столице работают 28 организаций "Мой семейный центр", четыре особых семейных центра для родителей, имеющих детей с инвалидностью, и онлайн-портал.
"Помощь, которую предлагает портал, совмещает различные жизненные ситуации. Кто-то обращается за правовыми консультациями, портал предоставляет юридическую помощь. Кому-то нужно поговорить по душам, на портале можно найти телефоны доверия, в том числе и для детей, поддержку окажут бережно и анонимно", – рассказала сенатор.
Она уточнила, что в Москве проживают 1,5 миллиона семей с детьми, из них 35 тысяч уже обратились за информацией об услуге, позволяющей решать различные проблемы. Кроме того, на справочных сервисах можно найти досуговые клубы и внеклассные занятия по интересам.
"Московские семьи все чаще занимают позицию осознанного родительства, а значит, все больше интересуются возрастной психологией и педагогикой, стремятся больше узнать о том, как выстроить благоприятные, дружеские, теплые отношения между членами семьи, и раздел "Библиотека для семей" им в этом помогает", – уточнила Святенко.
На портале, по словам сенатора, постоянно внедряются новые форматы поиска и получения информации. По мнению Святенко, важно, чтобы ответ на вопрос осуществлялся в течение одного рабочего дня.
Ранее сообщалось, что психологические консультации, правовая и адресная помощь оказались наиболее востребованными среди услуг организаций поддержки семьи и детства "Мой семейный центр". Всего с начала года услугами воспользовались более 1,5 миллиона раз.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: