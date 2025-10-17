РИА Новости: в Махачкале умер больной раком мальчик, которого доставили из Китая

Фото: 123RF.com/jolly5xpander

Мальчик, которого доставили из Китая в Россию с онкологией, умер в больнице в Махачкале. Об этом РИА Новости сообщил источник в системе здравоохранения республики.

Смерть наступила в пятницу, 17 октября. Агентству рассказали, что ребенок являлся паллиативным пациентом, так как у него было неизлечимое заболевание.

Об истории с больным раком мальчиком стало известно в начале сентября. Мать вместе со своим сыном полетела в Китай для того, чтобы местные врачи оказали ребенку помощь. Однако лечение не помогло, и состояние мальчика ухудшилось.

Китайские врачи решили отправить ребенка обратно в Россию. Для этого нужно было обеспечить медоборудование и сопровождение врачей во время перелета, так как мальчик находился в тяжелом состоянии. Мать обратилась в посольство, которое доложило Владимиру Путину о ситуации.

Тогда президент России находился в Китае с рабочим визитом. Он поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко направить двух врачей в КНР. Помимо этого, глава государства предоставил самолет из президентской летной группы для спасения больного раком ребенка.

Сперва мальчика доставили в НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России, а после – перевезли в Детскую городскую клиническую больницу Махачкалы.

