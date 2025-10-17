Врач Кан: при беременности после 35 лет повышается риск гестационного диабета

Фото: 123RF.com/nalbantjan

Женщины, планирующие беременность после 35 лет, могут столкнуться с риском развития гестационного сахарного диабета и неразвивающейся беременностью. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Наталья Кан.

Кроме того, возможны преэклампсия, преждевременные роды, задержки роста и пороки развития плода, предупредила врач. Также беременность в таком возрасте наступает реже, так как качество яйцеклеток снижается, а их количество уменьшается.

По словам Кан, оптимально планировать беременность в возрасте от 18 до 35 лет, однако это не значит, что позже это сделать нельзя. Специалист отметила, что риск возникновения осложнений присутствует в любом возрасте, а после 35 лет беременность не всегда протекает тяжело. Главное – подойти к этому вопросу серьезно.

Ранее психолог Татьяна Мужицкая рассказала, что доула и диджей могут быть одинаково полезны роженицам. Музыкальная поддержка помогает расслабиться и почувствовать уверенность. Также настроиться на роды можно на специальных курсах, где родители репетируют предстоящие события.

