До 10 градусов и небольшой дождь ожидаются в столице 17 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в пятницу, 17 октября, составит 8–10 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная погода и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 5 до 10 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем на территории области будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что дожди в столице будут идти до 20 октября включительно. По данным синоптика, дневная температура в эти дни не превысит 5–7 градусов.

При этом он отметил, что заморозков в Подмосковье не ожидается до конца этой недели. Они вернутся только в начале третьей декады октября.