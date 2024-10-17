Аналитики выяснили, что россиянки расходуют 7 литров духов за всю жизнь

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В среднем женщина использует духи на протяжении 65 лет своей жизни. Таким образом, за всю жизнь россиянка расходует примерно 7 литров духов, пришли к выводу аналитики. С результатами исследования ознакомилась "Газета.ру".

Женщины в основном приобретают парфюмерную продукцию в объеме 100 миллилитров. Даже если девушки покупают несколько флаконов, в течение года они используют именно такое количество, подсчитали специалисты.

В 2024 году средний чек на парфюмерию составил 9 651 рубль. Это означает, что за всю жизнь женщина потратит на покупку духов 627 321 рубль.

При этом в августе наблюдался пик продаж. Это можно объяснить тем, что август – переходный период между летом и осенью. В это время многие женщины начинают обновлять свои парфюмерные коллекции, выбирая более теплые и насыщенные ароматы, которые лучше подходят для прохладной погоды. Кроме того, часто туалетная вода выбирается в качестве подарка к началу учебного года.

Однако наименьший интерес к парфюмерии наблюдался в мае. Вероятно, это связано с тем, что в этом месяце нет крупных праздников, которые стимулируют спрос на парфюмерию, уточняется в материале.

Аналитики также выяснили, что среди парфюмерных брендов, которые предпочитают женщины, лидирует Chanel – его выбрали 9,1% опрошенных. На втором месте с результатом 3,8% – Hugo Boss. Третью строчку занимает Giorgio Armani – 3,6%.

Между тем в России наблюдается рост производства парфюмерии. За последний год объем производства увеличился в 2,5 раза. Доля отечественных производителей на рынке составляет 62%, этот показатель продолжает расти. За год он увеличился на 13%.

Рост российского производства приводит к сокращению импорта из других стран. В июле этого года поставки из других государств уменьшились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.