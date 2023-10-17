Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю увеличилась на 6,6%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за последнюю неделю вырос на 6,6%. Об этом сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По данным Оперштаба, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 11,72. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в 51 российском регионе, в том числе в 13 регионах более чем в среднем по стране.

За минувшую неделю в РФ госпитализировали 2 766 человек с коронавирусом. Этот показатель на 4% больше предыдущего. При этом число госпитализаций выросло в 43 субъектах России, а в 21 регионе увеличение более чем в среднем по стране.

В Оперштабе добавили, что за прошедшую неделю смогли побороть заболевание 15 872 человека. Помимо этого, за 41 неделю скончались 43 человека.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России в настоящее время стабилизируется. Эпидемиологи отметили, что в России доминирующую позицию продолжает занимать вариант "Омикрон".

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