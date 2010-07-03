Монетный клад времен Петра I обнаружили в Москве

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Костянском переулке в Красносельском районе обнаружили монетный клад времен правления Петра I. Монеты находились в сосуде, найденном на глубине полутора метров, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Найденные монеты были отчеканены в 1682–1712 годах из белого металла. Сосуд с ними хранился в позднесредневековом слое с фрагментами керамической и стеклянной посуды конца XVII – начала XVIII веков.

Сосуд украшен орнаментом и светло-коричневой поливой, нанесенной по ангобу. Специалисты полагают, что найденный предмет является чернильницей западноевропейского производства.

В сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка. Общий вес клада – 24,25 грамма. Большая часть монет в обращении не находилась.

На территории, где был найден клад, раньше располагалась одна из стрелецких свобод. После стрелецких бунтов Петр I подписал указ о создании регулярной армии, и слободы расформировали.

Летом в Костянском переулке археологи обнаружили клад золотых монет времен правления Николая II. Стоимость клада оценивается в миллион рублей. Монеты спеклись, и археологи не смогли определить их точное количество на месте.