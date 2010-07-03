Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19:23

Монетный клад времен Петра I обнаружили в Москве

общество культура

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Костянском переулке в Красносельском районе обнаружили монетный клад времен правления Петра I. Монеты находились в сосуде, найденном на глубине полутора метров, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

Найденные монеты были отчеканены в 1682–1712 годах из белого металла. Сосуд с ними хранился в позднесредневековом слое с фрагментами керамической и стеклянной посуды конца XVII – начала XVIII веков.

Сосуд украшен орнаментом и светло-коричневой поливой, нанесенной по ангобу. Специалисты полагают, что найденный предмет является чернильницей западноевропейского производства.

В сосуде хранилось 98 монет номиналом одна копейка. Общий вес клада – 24,25 грамма. Большая часть монет в обращении не находилась.

На территории, где был найден клад, раньше располагалась одна из стрелецких свобод. После стрелецких бунтов Петр I подписал указ о создании регулярной армии, и слободы расформировали.

Летом в Костянском переулке археологи обнаружили клад золотых монет времен правления Николая II. Стоимость клада оценивается в миллион рублей. Монеты спеклись, и археологи не смогли определить их точное количество на месте.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика