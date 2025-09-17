Министр здравоохранения РФ Мурашко выступит с лекцией 19 сентября

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступит с лекцией, приуроченной ко Всемирному дню безопасности пациента, 19 сентября в 09:00. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Тема коснется обеспечения безопасной медицинской помощи для новорожденных и детей.

Ожидается, что выступление главы Минздрава поспособствует повышению осведомленности медицинских специалистов и общественности о значимости качественной и безопасной медпомощи детям. Это, в свою очередь, поможет укрепить доверие населения к медицинским учреждениям и повысит стандарты педиатрической помощи.

Лекция будет транслироваться онлайн, что позволит специалистам и всем заинтересованным лицам принять участие, независимо от их местоположения. Для просмотра трансляции необходимо будет перейти по ссылке.

Ранее Мурашко рассказывал о планах по сокращению дефицита врачей в госучреждениях. До конца текущего года показатели должны достичь 95%. Министр указывал, что все принимаемые меры должны работать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) квалифицированными кадрами.