Роспотребнадзор сообщил о стабильной ситуации с лихорадкой Западного Нила

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России ситуация с лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

"<...> мы не видим значимых признаков ее осложнения", – подчеркнула глава надзорного ведомства.

По словам Поповой, увеличение цифр по заболеваемости ЛЗН является хорошим показателем, так как, скорее всего, связано с развитием диагностики и разработкой тест-системы.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще болеть лихорадкой Западного Нила. Роспотребнадзор зафиксировал вспышку заболеваемости этой инфекцией в Поволжье и центральной части России. В целом рост заболеваемости был отмечен в 22 регионах.

Однако подобные показатели сильно обеспокоили российских медиков и представителей научного сообщества. По их словам, есть вероятность, что инфекцию в Россию завезли туристы.