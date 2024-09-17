Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Вкусно – и кадры" пройдет в центре "Профессии будущего" в Москве 18 сентября, передает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей мероприятия будут организованы встречи с работодателями. Кроме того, они смогут принять участие в кулинарных мастер-классах, которые проведут опытные шеф-повара.

В настоящий период сфера услуг относится к числу самых быстроразвивающихся в столице, обратил внимание директор службы занятости населения Москвы, глава центра "Профессии будущего" Андрей Тарасов. По его словам, в городе каждый день открываются новые кафе и рестораны, где стабильно необходимы квалифицированные сотрудники – от линейного персонала до руководителей.

"Всего в нашей агрегированной базе эта отрасль насчитывает 53 тысячи вакансий. Для нас важно помочь работодателям и соискателям быстро и эффективно найти друг друга. 18 сентября мы приглашаем всех, кто хочет начать свою карьеру в ресторанной индустрии, на фестиваль трудоустройства "Вкусно – и кадры". В рамках мероприятия свои актуальные вакансии представят более 20 работодателей", – подчеркнул он.

Участники фестиваля смогут изучить востребованные вакансии в сфере общественного питания. Им будут представлены такие позиции, как повар, официант, бариста, кондитер, хостес и прочие.

Вместе с тем на фестивале будет открыт уличный лекторий, где все желающие смогут принять участие в кулинарных мастер-классах. В 12:00 шеф-повар столичного ресторана расскажет посетителям, как готовить традиционное грузинское блюдо хинкали. В следующий час гости смогут раскрыть секрет приготовления знаменитого супа том-ям. Это занятие организуют представители крупного ресторанного холдинга.

Также карьерные наставники проведут для гостей мероприятия индивидуальные консультации. Они помогут составить грамотное резюме, а также ответят на вопросы о подходящих вакансиях и коротких программах обучения.

Ранее четыре московских заведения вошли в пятерку лучших ресторанов премии Wheretoeat. Комментируя это событие, заммэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что качество блюд и высокий уровень сервиса в городских заведениях отмечают гости со всего мира.