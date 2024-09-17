Синоптик Леус: на Земле началась очень сильная магнитная буря

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Магнитная буря высокой интенсивности началась на Земле во вторник, 17 сентября, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По данным специалиста, буря, которая была спрогнозирована заранее, началась с большой задержкой. Это произошло после 06:00 по московскому времени. Эксперты считают, что буря должна завершиться в течение второй половины дня.

В настоящее время погодное явление относят к высокому классу G4. Однако, подчеркнул синоптик, с течением времени оно будет ослабевать.

В прошлую пятницу, 13 сентября, можно было наблюдать оранжево-фиолетовый рассвет. К необычному явлению могли привести изменения в атмосфере Земли, которые происходили из-за магнитной бури. Солнечная активность и связанные с ней явления могут влиять на свойства верхней атмосферы, пояснил профессор Института космических исследований Российской академии наук Сергей Богачев.

