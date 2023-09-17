Облачная погода без осадков ожидается в Москве 17 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

В последний день недели, 17 сентября, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ночью в столице местами ожидается небольшой дождь. Температура в городе может понизиться до 8 градусов, а в Подмосковье – до 5 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что жителей и гостей Москвы ожидает потепление на следующей неделе. Вместе с тем, по словам синоптика, в начале недели в город придет атмосферный фронт, который испортит погоду.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что после похолодания в столице наступит вторая фаза бабьего лета, когда можно будет снова ожидать повышения температуры до 20–22 градусов тепла.

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