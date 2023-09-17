Камчатка, Магаданская область и ЕАО возглавили рейтинг аутсайдеров по уровню ЗОЖ

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Еврейская автономная область, Камчатский край и Магаданская область заняли последние места в рейтинге регионов РФ по приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ). Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо вышеперечисленных регионов, в замыкающую рейтинг пятерку также входят Забайкальский край и Республика Хакасия. В показатели рейтинга включаются доля занимающихся спортом, число курильщиков, уровень потребления алкоголя и другие.

Таким образом, состав замыкающей пятерки не изменился с прошлого года. По мнению экспертов, низкие места у данных регионов объясняются их низкими позициями по большинству входящих в рейтинг показателей.

Полный список российских регионов по приверженности населения здоровому образу жизни будет опубликован позже.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина сообщила, что перед тем как начать заниматься спортом, необходимо поставить себе цель. В этом вопросе может помочь ассоциативный ряд.

До этого треть россиян назвали города Кавказских Минеральных Вод наиболее подходящими для поддержки здорового образа жизни. На втором месте они выделили Сочи, а на третью позицию поставили Москву.

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